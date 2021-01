Spezia, Italiano: “La Roma mi piace, gioca un calcio molto propositivo”

Il prossimo avversario della Roma, sia in Coppa Italia che in campionato, sarà lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano. Il tecnico dei liguri si è raccontato in un’intervista a “Fanpage” e, tra le altre cose, ha parlato anche della squadra giallorossa. Queste le sue dichiarazioni:

Il girone d’andata è quasi finito e le mancano da affrontare solo Torino e Roma: quali sono le squadre che le sono piaciute di più per proposta calcistica?

Tutte le squadre hanno idee e strategie di base molto precise. La Serie A è sempre di altissimo livello per la tattica. La gran sorpresa è il Sassuolo, per dove sta dall’inizio dell’anno e per come gioca. Poi la Roma, che fa un calcio super propositivo, e la Juventus di Pirlo, che piano piano sta portando avanti un’idea e sta venendo fuori. Potremmo parlare dell’Inter o del Milan, che con un’età media molto bassa sta facendo cose davvero egregie. Tutte le squadre mi hanno impressionato per motivi diversi.

Chi vince lo scudetto secondo Italiano?

Rispetto agli anni precedenti c’è più equilibrio. All’inizio dissi Juventus ma ora come ora dico che si arriverà fino alla fine con molti dubbi e una lotta davvero serrata. Ne sono abbastanza convinto.