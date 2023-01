Spezia, Gotti: “Vogliamo fare punti. Roma fortissima sulle palle inattive”

Le parole del tecnico dei liguri alla vigilia della sfida contro i giallorossi: "Posso anche pensare a dare una direzione della partita, ma la Roma può cambiarti facilmente il piano gara"

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match con la Roma. Queste le parole del mister della formazione ligure:

Andato via Kiwior, oggi infortunato Nzola. "Sono cose del calcio, cose della realtà di ciò che succede e della capacità del fatto di sorprenderci e a cui dobbiamo reagire".

Manca un mancino, come sostituire Kiwior e Nikolaou? "Non è un problema sopperire all'assenza, il problema è l'assenza dei due calciatori e di Nzola. Devi cambiare cose che stavano funzionando, hai trovato linee e tempi di gioco, ma cambiando i giocatori cambi le caratteristiche, e non hai molto tempo per preparare le cose adeguate per come vedo io il calcio, rispetto ad una partita così importante".

Avete tre risultati su tre domani? "No, dobbiamo andare in campo per fare punti come sempre. Le cose si complicano, ma lo Spezia cerca di fare punti e non si accontenta di sconfitte onorevoli. Dobbiamo sfruttare al massimo le forze dei ragazzi".

Verde è pronto dopo la partita con l'Atalanta? "Penso sia la soluzione più logica, a maggior ragione per una partita in casa contro questo avversario. Non pensavo avrebbe giocato novanta minuti a Bergamo, ma ha questa caratteristica che riesce a recuperare durante la partita. Sembra stia calando e poi si riprende, cosa che ha fatto soddisfacendomi a Bergamo. Non avevo le intenzioni di farlo cominciare domani e per quello l'ho tenuto in campo tutta la partita con l'Atalanta, ora rivediamo le cose e cercheremo di pensarci. Un aspetto importante è che affrontiamo un avversario che ha fatto più punti in trasferta che in casa e che ha fatto più del 50% dei suoi gol da fermo. Hanno struttura fisica importante come l'Atalanta, e con l'Atalanta il primo pallone in area e abbiamo preso il gol, visto che concedevamo chili e centimetri. La Roma è fortissima in queste situazioni da calcio da fermo. Verde te lo può dare in area avversaria".

La Roma non crea molto ma non subisce molto. Come si affronta? "Posso anche pensare a dare una direzione della partita, ma la Roma può cambiarti facilmente il piano gara. Hanno giocatori fortissimi, sono una squadra che è pericolosissima su calcio da fermo, quando riparte con qualità enormi. C'è l'aspetto della costruzione del tuo gioco che deve prevedere le marcature preventive. La Roma ha fatto 12 gol nell'ultima mezz'ora, sette negli ultimi minuti, come capita spesso. Pensiamo alle nostre assenze, ma devo pensare anche a chi finisce la partita, oltre a chi la comincia".