Spezia, Gotti: “Non sembrava ci fosse la possibilità di fare male alla Roma”

"Non sembrava ci fosse la possibilità di fare male alla Roma. Il primo tempo non mi è piaciuto, una partita da 0-0 ma sei lì. Quasi finito il primo tempo, fai altri ragionamenti. Poi il 2-0 tranquillizza la Roma, il risultato non è più in bilico e non aveva più senso la mia idea di palleggiargli tra le linee. La Roma è andata in una situazione di comfort. Anche nel secondo tempo ci abbiamo sempre provato, nella prima frazione c'è stata applicazione di tutti con quello che potevamo fare. Non ho punito Verde o Hristov".