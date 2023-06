Spezia, allenamento tecnico-tattico in vista della Roma

Per domani, è in programma una nuova seduta pomeridiana, preceduta dalla consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico Leonardo Semplici

Seduta tecnico-tattica lo Spezia di mister Semplici, che nella mattinata hanno continuato a preparare sui terreni del "Comunale" di Follo la prossima sfida contro la Roma, come riporta il sito web del club ligure che domenica sera affronterà la Roma all'Olimpico nell'ultima giornata della Serie A. Attivazione muscolare, seguita da esercitazioni tecniche e sviluppi offensivi; sul finire, il gruppo ha svolto diverse partitelle a tema a ranghi contrapposti. Per domani, è in programma una nuova seduta pomeridiana, preceduta dalla consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico aquilotto Leonardo Semplici.