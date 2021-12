Spezia, allenamento a Follo: seduta tattica e partitella

La squadra di Thiago Motta torna ad allenarsi in vista della sfida di lunedì

Come la Roma, anche lo Spezia oggi si è tornato ad allenare in vista della sfida di lunedì sera all'Olimpico. La squadra di Thiago Motta ha diretto una seduta tattica: come riporta il sito ufficiale dei liguri, i bianconeri dopo il consueto riscaldamento tecnico hanno lavorato su situazioni offensive per chiudere con una partitella a campo ridotto. Domani mattina prevista una nuova seduta a Follo.