Speravo de morì prima, Totti: “Serie ironica ed emozionante, ho scoperto lati nascosti di me”

Parola a Francesco Totti. Come riporta l’Ansa l’ex capitano giallorosso è intervenuto con un video alla presentazione ufficiale della serie tv ‘Speravo de morì prima’, in onda su Sky Atlantic dal 19 marzo: “Ho scoperto delle cose di me che non sospettavo di avere, dei lati sconosciuti. Pietro Castellitto ha avuto un compito non facile ed è stato bravo. Questa serie va vista perché è ironica ed è emozionate. Ringrazio tutti i ragazzi, tutti quelli che ci hanno lavorato“. E sono stati proprio protagonisti e produttori a darsi appuntamento oggi allo Stadio Olimpico per presentare ufficialmente la serie che vedrà protagonista Pietro Castellitto nei panni di Totti, Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi e – tra gli altri – Gianmarco Tognazzi nel ruoli di Luciano Spalletti. Nei tanti trailer pubblicati sul web nel corso di questi mesi sono arrivate le anticipazioni riguardo i principali temi trattati, come ad esempio il rapporto controverso di Totti proprio con Spalletti, gli ultimi difficili anni di carriera e ovviamente l’amore immenso per Roma e per la sua Roma.