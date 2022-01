‘Speravo de morì prima’, quarta miglior serie tv italiana per Rolling Stone

Importante riconoscimento per "Speravo de morì prima". La serie tv di Totti inserita nelle migliori serie tv italiane del 2021

Dopo aver fatto tanto discutere, la Serie tv Sky sulla carriera di Francesco Totti, ha ricevuto un importante riconoscimento. L'edizione italiana della famosissima rivista Rolling Stone, l'ha inserita al quarto posto come miglior serie tv italiana del 2021, alle spalle di Anna, Gomorra e Strappare lungo i bordi. "Come si racconta Er Pupone tenendo insieme l’epica dello sportivo e l'(auto)ironia del barzellettaro? Dopo il (bellissimo) documentario di Alex Infascelli, Sky sceglie una chiave opposta e ugualmente perfetta: quella della commedia all’italiana in purezza. A partire dal titolo, Speravo de morì prima sembra un pezzo di cinema nostrano degli anni’60/’70, in perfetto equilibrio tra farsa e senso del costume sociale. Il regista Luca Ribuoli, che si è fatto le ossa in Rai, è una rivelazione per come riesce a produrre questo miracolo di registri, ma gran parte del lavoro la fa ovviamente il cast: non solo Pietro Castellitto, più vero del vero, anche i supporting (in particolare mamma Monica Guerritore, GianMarco Tognazzi/Spalletti e Gabriel Montesi/Cassano) sono dei fuoriclasse. Da molti incompreso: ca**i vostri". Questo il commento del magazine che, a differenza di parte del pubblico, ha apprezzato molto la messa in scena della carriera di uno di pilastri del calcio italiano.