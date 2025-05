Spalletti: “Un tifoso laziale ci aspettava e ci insultava sempre. Ecco cosa ho fatto”

Luciano Spalletti, all'interno del suo libro "Il paradiso esiste... Ma quanta fatica" ha raccontato un aneddoto molto particolare di cui lui stesso e i giocatori della Roma sono stati protagonisti: "C'era un tifoso laziale che quando ci spostavamo in pullman ci aspettava per gridarci i peggiori insulti. A un certo punto, la cosa ci venne a noia e decidemmo che era venuto il momento di dare una risposta esemplare. Dopo l'ennesima caterva di insulti, costrinsi l'autista del pullman a tornare indietro sotto la sua finestra. Quello, sentendo di nuovo le sirene della polizia, si affacciò e ripartì con il suo teatrino. Feci fermare il pullman, dissi ai giocatori di scendere e di rendere pan per focaccia all'esagitato. Funzionò. Da quel giorno, non lo rivedemmo mai più."