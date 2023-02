Spalletti: ‘Kvaratskhelia mi ricorda Salah, anche lui non sentiva la pressione’

Nel post partita con la Cremonese Spalletti ha parlato dell'ennesima prova mostruosa di Kvaratskhelia e ha fatto un paragone con un giocatore che conosce molto bene avendolo allenato alla Roma: "Lui è veramente uno che ha sensibilità nel dribbling, nell'accarezzare la palla, nel portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Momo Salah è uno di quelli che ha questa qualità nello stretto e nella finalizzazione così precisa, che non sentiva le pressioni quando eravamo a Roma. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo: avrà un grandissimo futuro". Queste le sue dichiarazioni. Kvara si gode l'ottimo momento. Nove gol in campionato e undici stagionali. Impatto super per la prima stagione in Serie A.