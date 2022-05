Spalletti: “Insigne come Totti, Del Piero o Baggio. È uno che risolve le partite”

Il tecnico di Certaldo ha elogiato il capitano del Napoli al termine della sua ultima partita davanti al pubblico napoletano: "E' uno di quei calciatori che qualche volta ti fa arrabbiare ma quando non li hai li rimpiangi"

Luciano Spalletti al termine della partita vinta contro il Genoa allo Stadio Maradona, ha parlato ai microfoni di Dazn elogiando Lorenzo Insigne, alla sua ultima in casa con la maglia azzurra del Napoli: "Insigne è uno di quei calciatori che qualche volta ti fa arrabbiare ma quando non li hai li rimpiangi. Fa parte di quella cerchia di calciatori che dal nulla ti creano la soluzione, i prestigiatori del calcio, come Del Piero, Baggio o Totti. Calciatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione".