Spalletti: “Fare 16 punti più della Roma non è da nulla”

Il tecnico del Napoli esalta il campionato azzurro prendendo come spunto la differenza di classifica con le due romane

"Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e lo devo ai miei calciatori". Si giustifica così Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo. "Abbiamo fatto quello che dovevamo anche nella capacità di rimanere delusi quand'è svanito il sogno scudetto - ha continuato l'ex allenatore della Roma -. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche in questa delusione, facendo sparire anche il rischio di non poter entrare in Champions. Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è da nulla. Se si prende la classifica e la si guarda bene, sapendo che ci sono squadre che sono arrivate a tanti punti di distanza da noi e che l'anno prossimo possono arrivarci davanti, sono al livello. Il prossimo sarà un campionato difficile, rimettere dietro squadre che abbiamo messo dietro quest'anno non è facile".