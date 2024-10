Spalletti difende Pellegrini: “Ha tentato il tutto per tutto. Sbaglia anche Bastoni”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Belgio. Lorenzo Pellegrini è stato protagonista in negativo con il rosso al 40' ma secondo il ct della Nazionale la colpa non è solo sua. Queste le sue parole:

Bastoni nell’azione del rosso di Pellegrini doveva cercare il lungo e non il corto e questo ha condizionato Pellegrini. “Questo è il disegno di quando cominci a palleggiare, fanno uomo contro uomo, e si rendono conto delle postazioni tutte occupate e si va a giocare lì, prendendo l’appoggio della prima punta. Abbiamo perso un paio di palloni che potevano diventare sanguinosi, quando fanno uomo contro uomo c’è il rischio di perderla. Lì glielo avevo urlato a Bastoni di cercare Retegui, lo avevo visto, ma dalla panchina si vede meglio. La sua prospettiva è piatta, non vede quanti metri ha il centrale su Pellegrini. L’abbiamo pagata troppo a caro prezzo. Di Pellegrini lo devo rivedere, ma penso sia espulsione, quando vai con i tacchetti sulla gamba è così. Lui lo ha fatto perché si è sentito un po’ frustrato, anticipato, ha tentato il tutto per tutto. C’è poco da fare. Poi prendi subito gol su punizione, il calcio d’angolo era una palla gestibile. Stasera doveva andare così per come si è visto, si è pagato troppo caro l’errore che abbiamo fatto”.