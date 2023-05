Spalletti: “Complimenti alla Roma di Mourinho per la finale di Europa League”

Si parla molto ultimamente di Luciano Spalletti e di un suo possibile, quanto, clamoroso addio al Napoli. Nell'anno in cui la squadra partenopea si è aggiudicata il suo terzo scudetto della storia, i rapporti con il Presidente De Laurentis non sarebbero dei migliori. Nella conferenza stampa, alla vigilia della sfida all'Inter di campionato, l'ex tecnico giallorosso ha voluto fare un passaggio anche sull'approdo in finale della Roma: "Faccio i complimenti anche alla Roma di Mourinho oltre che all'Inter, e alla Fiorentina. Risultati importantissimi che dà benefici a tutti noi". Il vantaggio alla quale si riferisce Spalletti è quello di avere sempre stimoli nuovi per fare meglio e crescere a livello di squadra.