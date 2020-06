Spalletti, arte nel giardino di casa: le maglie di Dzeko e De Rossi tra le opere esposte – FOTO

Uno Spalletti versione artista decide di immortalare i suoi idoli nel proprio giardino di casa: la trovata dell’ex allenatore della Roma è stata quella di appendere alcune magliette a delle scale appoggiate su degli alberi. Per l’ex allenatore dell’Inter non potevano mancare i riferimenti al suo periodo giallorosso ed è così che spuntano in bella vista anche due divise della Roma: una di Edin Dzeko (stagione 2015/2016) e l’altra di Daniele De Rossi (stagione successiva, quando si giocarono i due derby con la speciale divisa a caratteri dorati). Forse a causa del rapporto degenerato durante la sua seconda esperienza nella capitale, purtroppo, la maglia di Francesco Totti manca all’appello.