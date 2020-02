Spalletti: “All’Inter e alla Roma dovevo emergere da situazioni complicate”

Nonostante l’attuale lontananze dalle scene calcistiche, Luciano Spalletti torna a parlare e a far parlare di sé. Il tecnico toscano ha presenziato infatti all’evento Italian Sport Awards – il Gran Galà del Calcio, di scena a Castellammare di Stabia e riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019. Queste le parole dell’allenatore raccolte da tuttomercatoweb: “Se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E’ facile parlare del mio futuro. Sento di aver bisogno di un’altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall’Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate“.