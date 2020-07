Spal-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

In trasferta al Mazza di Ferrara per allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Contro la Spal la Roma di Fonseca cercherà di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l’Inter. Tre punti per tenere a distanza il Milan e blindare il più possibile il quinto posto in classifica, che vorrebbe dire evitare i preliminari di Europa League della prossima stagione. Nella sfida di mercoledì 23 luglio (20.45) i giallorossi affronteranno un grande ex come Gigi Di Biagio, che proverà con i suoi lo scatto di orgoglio dopo l’aritmetica retrocessione in B.

Spal-Roma, le probabili formazioni

Dopo l’ottima prestazione contro l’Inter, chissà che non ci possa essere un turno di riposo per Ibanez, uscito per un affaticamento all’adduttore nel corso del secondo tempo. Spazio quindi a Smalling, che ha smaltito i postumi dell’infortunio e che potrebbe tornare al centro della nuova difesa a tre di Fonseca, con Mancini a destra e Kolarov a sinistra. Nonostante l’errore sul rigore concesso all’Inter, Spinazzola ha mostrato buona condizione e ottima gamba, guadagnandosi la riconferma sulla propria fascia, mentre invece possibilità di staffetta tra Bruno Peres e Zappacosta sulla destra. Insieme all’insostituibile Veretout, Cristante potrebbe riguadagnare la titolarità per far tirare il fiato a Diawara, uscito anche lui con i crampi dalla sfida con l’Inter. In avanti scalpita Carles Perez, ma la voglia di Fonseca di toccare poco l’impianto di base potrebbe portare alla riconferma del trio Pellegrini-Mkhitaryan-Dzeko. Di Biagio, che ha riportato la Spal alla difesa a quattro, opterà per Strefezza dal primo minuto dopo la panchina iniziale con il Brescia. Attacco pesante Cerri-Petagna, mentre in mezzo al campo il ballottaggio è tra Murgia e Missiroli vicino ai muscoli di Dabo.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Salamon, Vicari, Reca; Strefezza, Missiroli, Dabo, Valoti; Cerri, Petagna.

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Spal-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Spal-Roma sarà trasmessa dalle 21.45 di mercoledì 5 luglio in diretta streaming su Dazn e su Sky, sul canale Dazn 1 (209). La piattaforma è accessibile su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.