Spal-Roma, UFFICIALE: fuori Dzeko, Veretout e Mkhitaryan, ci sono Kalinic e Perez – LIVE

FERRARA – La Roma a Ferrara vuole continuare a crescere. I giallorossi arrivano da quattro risultati utili consecutivi (vittorie con Parma, Brescia, Verona e pareggio contro l’Inter) ma ieri sera hanno assistito al sorpasso del Milan, salito a più uno. Fonseca vuole evitare i preliminari di Europa League – in caso di settimo posto – ma contro la Spal deve anche fare i conti col turnover. In porta c’è Pau Lopez, in difesa rientra da titolare Smalling che gioca al fianco di Mancini e Kolarov, ancora nei tre dietro (Ibanez è infortunato). In mezzo turno di riposo per Diawara, c’è Cristante al fianco dell’irrinunciabile Veretout. Ai loro lati Spinazzola a sinistra e Zappacosta a destra al posto di Bruno Peres. Sulla trequarti Mkhitaryan e Carles Perez alle spalle di Kalinic. Dalla panchina Pellegrini e Dzeko, così come Zaniolo che è stato convocato in extremis dopo l’infortunio di Under.

FORMAZIONI UFFICIALI

Spal (4-5-1): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; D’Alessandro, Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri.

A disposizione: Meneghetti, Thiam, Fares, Felipe, Bonifazi, Cionek, Missiroli, Reca, Salamon, , Murgia, Tunjov, Cuellar, Horvath, Petagna.

Allenatore: Luigi Di Biagio.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Zappacosta, Pastore, Villar, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, Perotti, Dzeko, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Tegoni – Santoro

IV Uomo: Volpi

Var: Abisso

AVar: Manganelli