Spal-Roma, i convocati di Di Biagio: out Valoti e Floccari

Dopo i convocati di Fonseca di ieri, oggi arrivano anche quelli di Di Biagio per la sfida di questa sera tra Roma e Spal. Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico della squadra di Ferrara. I biancoazzurri perdono Lucas Castro e Valoti (affaticamento muscolare per entrambi), ma neanche Floccari fa parte dell’elenco dei giocatori convocati per la sfida ai giallorossi. Di seguito le scelte dell’allenatore:

Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori.

Attaccanti: Cerri, Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna.