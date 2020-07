Spal-Roma, domattina la partenza in aereo da Fiumicino

Ritmi sostenuti per la Roma di Paulo Fonseca, pronta a partire domani mattina da Fiumicino per la sfida contro la Spal. I giallorossi arriveranno a Bologna per poi prendere un pullman fino a Ferrara. Ritorno nel post-partita, sempre in aereo. Dopo il pareggio contro l’Inter, i giallorossi cercheranno di dare continuità centrando il quinto risultato utile consecutivo: l’avversario biancoceleste è già retrocesso e la Roma, alle griglie di partenza, si presenta come super favorita. Non ci sarà, molto probabilmente, Zaniolo: il lieve risentimento al polpaccio lo ha già tenuto fuori contro l’Inter e ci si augura che il talento giallorosso possa tornare utile già dalla sfida contro la Fiorentina di domenica.