Spal, Murgia: “Emozionante lavorare con De Rossi. Non abbiamo parlato dopo il derby”

Alessandro Murgia, centrocampista dello Spal, ex giocatore della Lazio, in un'intervista al quotidiano locale " La Nuova Ferrara" , ha parlato del rapporto con Daniele De Rossi, suo allenatore, e scherza sul derby della capitale. Di seguito le sue parole:

Qual è stata la prima cosa che ha pensato quando è uscito il nome di De Rossi? "Soltanto quello fa venire i brividi. Sappiamo tutti che giocatore e che persona è stato nella sua carriera. È arrivato con la serenità giusta per far tirare fuori il 100% da tutti noi. Vederlo qui è stata un’emozione grande, poi lavorare con lui e col suo staff è davvero un piacere. Sta soltanto a noi cercare di sfruttare la sua voglia di far bene. Personalmente non mi ha detto nulla di particolare, ma ha dimostrato di credere in me".