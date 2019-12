Spal, Mattioli: “Fiducia in Semplici. Petagna? Resta con noi”

il presidente della Spal Walter Mattioli è intervenuto a margine della cerimonia dei Collari d’oro, svoltosi alla sede del Coni, confermando la propria fiducia nei confronti di Semplici nonostante il ko di ieri contro la squadra di Fonseca. ”Noi continuiamo con Semplici anche se abbiamo avuto un momento di riflessione perché quello che ci ha disturbato è stata quella partita di due domeniche fa con il Brescia dove si sperava in qualcosa di diverso. Il gruppo è unito, convintissimo come lo sono io che c’è la possiamo fare, quindi lavoreremo sodo per cambiare le cose. Serve una vittoria importante che ci dia una spinta a livello di entusiasmo, ma noi siamo convintissimi di potercela fare a salvarci”. Poi sulla possibilità di trasferimento di Petagna in giallorosso ha aggiunto: “No, resta qui con noi”. “La Serie A e’ difficile, servono mezzi importanti. Abbiamo affrontato il modo di fare calcio come una famiglia sportiva. Facciamo fatica ma abbiamo i mezzi per restare in A. Siamo determinati” ha infine concluso il numero uno della Spal.