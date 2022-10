Spal, contatti con De Rossi per la panchina: la situazione

Daniele De Rossi è in pole position per essere il nuovo allenatore della Spal. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Frosinone, la panchina del tecnico Roberto Venturato è in bilico e l'allenatore è prossimo all'esonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Ferrara ha già allacciato i primi contatti con l'ex centrocampista della Roma e ce ne saranno ancora nei prossimi giorni per cercare di trovare un accordo.