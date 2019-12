Spal, allenamento sul campo dell’Urbetevere in vista della Roma – FOTO

La Spal è già al lavoro nella Capitale in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Roma. La squadra di Semplici è infatti ospite dell’Urbetevere, che ha pubblicato sui propri canali social l’allenamento di oggi degli estensi. Sarà una partita molto delicata per la Spal, attualmente fanalino di coda della Serie A e per questo alla ricerca disperata di punti per muovere la classifica. Lo scorso anno Semplici e i suoi ragazzi riuscirono a sorprendere i giallorossi, vincendo grazie a una super prestazione di Andrea Petagna che, secondo gli ultimi rumors di mercato, potrebbe proprio sbarcare nella Capitale e prendere il posto di Kalinic come vice Dzeko.