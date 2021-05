Spagna, Villar convocato per la fase finale dell’Europeo Under 21

Il centrocampista giallorosso guadagna la convocazione dopo le ottime prestazioni durante la fase a gironi. Il 31 maggio i quarti contro la Croazia

Gonzalo Villar rientra nella lista dei convocati della Spagna Under 21 in vista della fase finale degli Europei di categoria. Lo rende noto la stessa nazionale spagnola attraverso il proprio profilo Twitter. La Selección affronterà la Croazia il 31 maggio. La semifinale del torneo è fissata al 3 giugno, mentre il 6, tre giorni dopo, si giocherà la finale, in modo da lasciare poi spazio agli Euro 2020. Nel tabellone anche l'Italia di mister Nicolato.