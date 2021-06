Spagna U21-Lituania 4-0, per Villar 74 minuti di gioco e un assist

Il centrocampista della Roma ha disputato quasi tutto l'incontro con la Rojita, offrendo un'ottima prestazione

Dopo la delusione per l'uscita dall'Europeo Under 21 per mano del Portogallo, la Rojita si concede un'amichevole al posto della Nazionale Maggiore, contro la Lituania, battuta per 4 a 0. Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha disputato quasi tutto il match, fino al minuto 74 quanto è stato sostituito da Beltran. Per il 14 giallorosso anche un assist per il gol firmato al 24° dal milanista Brahim Diaz. Le altre reti dell'incontro stravinto dalla Spagna Under 21 sono state siglate al minuto 3 da Guillamon, da Miranda al 52° e la rete che ha chiuso il match da Puado al minuto 72. Per Villar ora comincia un periodo di riposo dopo una lunga stagione, in attesa di riprendere con la Roma. Il ritiro partirà, molto probabilmente, il 6 luglio, come anticipato da un post del nuovo allenatore José Mourinho.