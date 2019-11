Spagna, Pau Lopez: “Conserverò la maglia dell’esordio come un tesoro”

Venerdì Pau Lopez ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della sua Spagna. Un momento speciale e anche un clean sheet (7-0 a Malta). Oggi il portiere giallorosso ha parlato ai media spagnoli: “Terrò la maglia come un tesoro. Alla fine sono ricordi che rimarranno per sempre. Proprio come ho conservato quella con cui ho debuttato contro la Bosnia in un’amichevole”. In attesa di vedere se giocherà anche la seconda partita di questa sosta contro la Romania (lunedì alle 20.45), ha ripercorso i momenti che hanno preceduto la partita con Malta: “L’allenatore dice la formazione sempre poche ore prima della partita. Fino a venerdì non sapevo che avrei giocato. Scendere in campo con la maglia della propria nazionale è il sogno di tutti i giovani calciatori e poter giocare con questi compagni è un’enorme gratificazione”.

Il portiere della Roma ha ricordato tutte le persone che lo hanno aiutato a raggiungere il miglior momento della sua carriera: “Ho pensato a mia moglie, ai miei genitori e ai miei fratelli che mi hanno sempre accompagnato sin dall’inizio, a tutti gli allenatori che ho avuto durante la mia carriera. Parte di quello che ho fatto è grazie a loro. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, mi hanno aiutato a crescere fino a giocare in nazionale”.