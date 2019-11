Spagna, il ct Moreno: “Contento per Pau Lopez, nessuno ha tre portieri forti come i nostri”

Serata da ricordare per Pau Lopez, che ha esordito in partite ufficiali con la maglia della Spagna. Un 7-0 senza storia, quello che la squadra di Robert Moreno ha rifilato a Malta. Il ct delle ‘Furie Rosse’, a fine partita, ha parlato a ‘TVE’ anche del portiere della Roma: “Non ha avuto molto lavoro, ma sono contento di poter aggiungere qualcun altro alla nostra causa. In Europa non ci sono nazionali che hanno dei portieri forti come li abbiamo noi”. Poi in conferenza stampa: “Sono molto felice di quelli che oggi hanno passato la loro prima tappa con la nazionale. Per me è importante poter contare su tutti e che mi rendano difficile le scelte”.