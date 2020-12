Spadafora: “Escludo la riapertura degli stadi a gennaio”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora esclude una riapertura degli stadi a gennaio. Queste le sue dichiarazioni al programma “Agorà”, in onda su Rai Tre: “Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità. Per un motivo semplice: ognuno spera di riprendere i propri hobby e le proprie attività professionali, noi come governo dobbiamo avere una scala di priorità. Ed e su quelle priorità che dobbiamo concentrarci. Non è un problema solo di ventimila spettatori su sessantamila posti all’Olimpico, perché questi numeri significano controlli, trasporti, gestire una macchina che non è prioritaria rispetto alla scuola o al sistema industriale. Il mio desiderio è di rivedere i tifosi allo stadio, ma non credo che accadrà a gennaio“.