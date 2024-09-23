Le dimissioni di Lina Souloukou hanno scosso l'ambiente giallorosso e non sono dovute solamente alle vergognose minacce ricevute negli ultimi giorni, scrive Il Messaggero. Il suo operato era finito sotto esame dei Friedkin. Alla proprietà americana non è piaciuta sia la gestione del caso Dybala che quella della situazione Zalewski. Inoltre il rapporto tra l'ex Ceo e la squadra non era dei migliori. Dopo il pari contro il Genoa la dirigente greca ha convocato una rappresentanza della squadra escludendo a sorpresa Pellegrini, Mancini, Paredes e Dybala per chiedere del momento no. Secondo Souloukou la squadra era troppo amica dell'allenatore e questo avrebbe potuto creare anarchie nei rapporti in futuro. Il rapporto tra lei e il mister non è mai decollato a causa di qualche diverbio avuto in estate a causa del calciomercato.