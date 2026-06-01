Sono giorni di riflessioni in casa Roma con il nodo cessioni che rappresenta una difficoltà da superare per cominciare a costruire una rosa competitiva per il prossimo anno. Per provare ad evitare una cessione di un big, la soluzione potrebbe essere quella di cedere Soulé insieme ad altre piccole operazioni. Un'alternativa che la Roma valuta seriamente, tanto che si sta già muovendo con forza su Mason Greenwood che, di fatto, ha lo stesso ruolo dell'argentino. Il tutto, come sempre, è legato alle volontà del tecnico che non ritiene così indispensabile Mati. L'ex Juve ha avuto una seconda parte di stagione particolarmente difficile con la pubalgia che lo ha tormentato e l'ultima rete che risale addirittura ai primi di gennaio contro il Sassuolo. Nonostante ciò, il nome di Soulé è presente in una speciale classifica pubblicata dalla Serie A. L'esterno è nono per dribbling riusciti (98), dietro ai vari Paz, Conceicao, Palestra e Yildiz - al comando della classifica. Un risultato notevole se si pensa che l'argentino è stato out da febbraio ad aprile e che al suo rientro mancava quella brillantezza della prima parte di stagione.

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Soulé spera di essersi lasciato alle spalle la pubalgia in maniera definitiva, ma il suo futuro resta più in bilico che mai. L'Aston Villa sta pensando di presentare una proposta e anche il Borussia Dortmund è pronto a muoversi. Gasp, intanto, cerca nuovi esterni ed è pronto ad andare oltre Mati.