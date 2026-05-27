Matias Soulé ha lasciato Roma per godersi le vacanze. L'attaccante appena arrivato in Argentina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tyc Sports, queste le sue parole sul futuro di Paulo Dybala: "Vado molto d'accordo con lui, ma non vuole dirmi cosa farà. Quest'anno abbiamo fatto un bel gruppo, prima c'era anche Paredes. Ovviamente averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere in base a ciò che ritiene migliore". Matias ha anche parlato della sua stagione: "La prima parte è andata molto bene, poi la pubalgia mi ha frenato per un po' di partite, ma ho finito la stagione giocando, che era quello che volevo. Ora penso a riposare". Il numero 18 è nella lista dei 55 pre convocati dell'Argentina e ha detto la sua sulla possibile convocazione per il prossimo Mondiale: "So che è difficile, ma c'è sempre una speranza. Ci sono molti giocatori, c'è una competizione molto grande. Se non verrò chiamato continuerò a lavorare per il futuro".