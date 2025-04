Soulé studia da Dybala: un altro capolavoro decisivo. Il futuro della Roma è suo

Matías Soulé Malvano. Un nome che dopo le prime prestazioni un po' opache veniva già accostato a quello di Iturbe (sacrilegio!) e che ora viene esaltato - giustamente - da tutti dopo un autentico golazo al derby. Di gol così al derby se ne sono visti pochi, ma anche di mancini come quello di Matías. Contro la Sampdoria in Coppa Italia aveva rischiato di tirare giù la porta centrando l'incrocio, mentre ieri la sorte gli ha sorriso e la palla è entrata tra un bacio e l'altro alla traversa. "Se parte dall'esterno, può prendere la Roma per le mani. Ha colpi importanti e trova la porta: il futuro è suo, ha tutto per esplodere", ha detto Ranieri nel post-partita di ieri. Sir Claudio crede in lui e nell'orizzonte grigio di Trigoria, con un cambio in panchina imminente e una sessione estiva che porterà molte novità, Soulé è uno dei pochi da cui bisognerà ripartire per costruire la Roma del futuro.