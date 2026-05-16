L'argentino non sta attraversando un gran periodo di forma, Pisilli e Pellegrini lo insidiano per una maglia da titolare
Luci a San Siro, Soulé è pronto
È un periodo complicato per Mati Soulé che non sembra ancora essere uscito del tutto dall'incubo pubalgia. L'argentino è tornato in campo da ormai un mese e mezzo - nella gara con l'Inter di Pasqua -, ma quella brillantezza che prima lo caratterizzava non è ancora tornata. Per questo motivo Gasperini potrebbe decidere di lasciarlo in panchina in una delle gare più importanti della stagione. Il tecnico giallorosso sta riflettendo sulla possibilità di lanciare uno tra Pisilli e Pellegrini da titolare nel derby di domani, intoccabili sia Malen che Dybala. Dal suo rientro Gasp non ci ha mai rinunciato, ma in una gara come questa la freschezza e la fisicità possono essere decisivi.
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L'arma a gara in corsoA prescindere dalla scelta non si tratta certo di una bocciatura, ma solo di una gestione della forza e dei momenti della gara. A Parma l'ingresso di Rensch è stato decisivo per il clamoroso ribaltone e anche stavolta Gasp vuole avere forze fresche da mandare in campo se le cose dovessero mettersi male. Mati può essere, allora, l'arma giusta in questo senso. Con le difese stanche, l'argentino può provare a fare nuovamente la differenza in termini di dribbling e soprattutto di tiri in porta. Prima della gara con il Parma aveva tirato solo una volta in porta contro l'Atalanta (dal rientro contro l'Inter), mentre con gli emiliani c'è stato l'incredibile errore sotto porta di testa. Il gol manca dal 10 gennaio nella gara contro il Sassuolo.
Il pressing dell'Aston VillaNel derby di un anno fa ha incantato con una perla diventata anche oggetto di stendardi e non solo, realizzando quello che, forse, è uno dei gol più importanti della sua carriera. Domani ci riproverà con l'obiettivo di convincere Gasperini anche per il futuro. L'Aston Villa sta premendo forte su di lui e prepara una super offerta per strapparlo via alla Roma, ma molto dipenderà dalla volontà del tecnico di trattenere o meno l'esterno argentino.
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