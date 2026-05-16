È un periodo complicato per Mati Soulé che non sembra ancora essere uscito del tutto dall'incubo pubalgia. L'argentino è tornato in campo da ormai un mese e mezzo - nella gara con l'Inter di Pasqua -, ma quella brillantezza che prima lo caratterizzava non è ancora tornata. Per questo motivo Gasperini potrebbe decidere di lasciarlo in panchina in una delle gare più importanti della stagione. Il tecnico giallorosso sta riflettendo sulla possibilità di lanciare uno tra Pisilli e Pellegrini da titolare nel derby di domani, intoccabili sia Malen che Dybala. Dal suo rientro Gasp non ci ha mai rinunciato, ma in una gara come questa la freschezza e la fisicità possono essere decisivi.

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L'arma a gara in corso

A prescindere dalla scelta non si tratta certo di una bocciatura, ma solo di una gestione della forza e dei. A Parma l'ingresso diè stato decisivo per il clamoroso ribaltone e anche stavolta Gasp vuole avereda mandare in campo se le cose dovessero mettersi male. Mati può essere, allora, lin questo senso. Con le difese stanche, l'argentino può provare a fare nuovamente la differenza in termini di dribbling e soprattutto di. Prima della gara con il Parma aveva tirato solo una volta in porta contro l'Atalanta (dal rientro contro l'Inter), mentre con gli emiliani c'è stato l'incredibile errore sotto porta di testa. Il gol manca dalnella gara contro il Sassuolo.

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Il pressing dell'Aston Villa

Neldi un anno fa ha incantato con unadiventata anche oggetto di stendardi e non solo, realizzando quello che, forse, è uno deipiù importanti della sua carriera. Domani ci riproverà con l'obiettivo di convincere Gasperini anche per il futuro.sta premendo forte su di lui e prepara una super offerta per strapparlo via alla Roma, ma molto dipenderà dalladi trattenere o meno l'esterno argentino.