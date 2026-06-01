Paulo Dybala si sta godendo qualche giorno di vacanza in Argentina, in attesa anche di mettere nero su bianco il sempre più probabile rinnovo con la Roma, ma da buon fantasista sa benissimo come prendersi il centro della scena. Nell'ultimo carosello di foto pubblicate su Instagram, infatti, l'argentino ha trovato il modo di far ridere tutti i tifosi giallorossi. Tra gli scatti con la figlia e con la moglie Oriana, infatti, c'è tempo per una carbonara a Trigoria e per una foto scattata evidentemente di nascosto a El Aynaoui sulla pista di un aeroporto.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Ma, soprattutto, c'è un'immagine che resterà impressa nella mente di tutti per un bel po' di tempo: Matias Soulé in 'posa' con la maschera di Tsimikas. Nonostante il terzino greco non sia praticamente mai entrato a pieno regime nelle rotazioni di Gasperini e sia destinato a tornare al Liverpool, ha costruito un bel legame con i compagni e lo 'scherzo' dei due argentini lo dimostra.