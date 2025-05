Soulé no-stop, lavora anche a casa col preparatore: “Doppio turno”

L'argentino non si ferma alla ripresa degli allenamenti a Trigoria e continua il lavoro fisico

Matias Soulé è stata una delle armi principali delle ultime settimane per questa Roma di Ranieri che continua a correre e coltivare il sogno Champions. L'argentino è esploso e dopo le buone prestazioni sono arrivati anche i gol decisivi come quelli nel derby e a San Siro contro l'Inter. Il numero 18 ha lavorato e lavora ancora, pure a casa come dimostrano le stories di Guido Viggiano, preparatore atletico privato di Soulé. Che dopo un po' di analisi video segue il classe 2003 nel suo workout nella palestra casalinga dopo l'allenamento di oggi: "Doppio turno", scrive Viggiano su Instagram.