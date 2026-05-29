Matias Soulé non parteciperà al prossimo Mondiale. Scaloni ha diramato la lista dei convocati, l'ala della Roma era presente nei 55 pre convocati ma non volerà in America per il torneo. Il ct in attacco oltre a Messi ha scelto Alvarez, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, Lopez, Simeone, Nico Paz e Almada. Niente da fare per Soulé che dopo le vacanze tornerà a Trigoria per iniziare la nuova stagione. Sono sei i giocatori della Roma che parteciperanno al Mondiale: Koné, Ndicka, El Aynaoui, Celik, Wesley e Malen.