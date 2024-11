Soulé cerca il riscatto. Da Mahrez a Carrasco: con Ranieri le ali prendono il volo

La Roma deve mettersi alle spalle il periodo complicato e per farlo ha bisogno dei giocatori di maggior talento. Matias Soulé – il grande acquisto della campagna acquisti firmata Ghisolfi – non è ancora riuscito a mettersi in mostra. Un solo gol fino ad oggi, nessun assist e pochi guizzi da campione. L’accoglienza da star a Fiumicino di luglio sembra ormai un lontano ricordo e i tifosi non hanno ancora ammirato i colpi da fuoriclasse che l’anno scorso ha fatto vedere a Frosinone. Ora spera di trovare più spazio con Ranieri che è pronto a metterlo al centro della Roma. Il mister ieri ha provato il 4-5-1 che in fase offensiva si può trasformare in un 4-3-3. A sinistra spazio ad El Shaarawy mentre a destra il posto può essere occupato dall’ex Juventus. Nel 3-4-2-1 disegnato da De Rossi prima e da Juric poi non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. La sua titolarità a Napoli dipende dalle condizioni di Dybala, ma il ritorno alla difesa a 4 lo premia anche per il futuro. L’anno scorso è stato il giocatore in Serie A con la maggiore percentuale di dribbling riusciti. Nella passata stagione alla dodicesima giornata aveva già realizzato 5 reti. Ranieri dopo un gol contro il ‘suo’ Cagliari lo aveva elogiato dopo un calcio di punizione perfetto: “Quando hai campioni come Soulé, che calcia come Maradona o Zico, devi soltanto applaudire. Questo è il bello per chi viene allo stadio e paga il biglietto. Quando subisci una giocata del genere applaudi, tra l'altro era difficilissima perché era molto vicino all'area di rigore, scavalcare la barriera è complicato. Devi solo fare i complimenti, e questo è il bello del calcio: chi ha questi campioni se li tiene o li ricerca”.