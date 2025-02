Soulé: “C’erano offerte ma volevo restare. Spero di non andare mai via”

Ranieri inizia a darti fiducia, c'erano voci di mercato ma alla fine sei sceso in campo in Europa League e oggi. "Sì, non ho giocato tanto per scelta del mister. Io mi sono sempre allenato al 100% ogni giorno. Sono morto veramente, è da tanto che non giocavo così però sono contento della fiducia del mister. Mi dice sempre cosa vuole che io faccia, in ogni allenamento e partita. Sono veramente contento di avere ogni settimana ogni minutaggio. Mi sono venuto i crampi ai polpacci dopo una palla che mi ha dato Paulo. Non avevo minuti nelle gambe però piano piano sarò pronto per giocare a ogni occasione".