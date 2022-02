Conference League, l’urna sorride alla Roma: agli ottavi sfiderà il Vitesse

I giallorossi vengono accoppiati con il Vitesse evitando così Marsiglia e Leicester, considerate insieme proprio alla squadra di Mourinho le big della competizione

Con il primo posto nel girone C di Conference League, la Roma si è conquistata un turno di riposo, volando direttamente agli ottavi. L'urna di Nyon è stata benevole nei confronti dei giallorossi che pescano gli olandesi del Vitesse. Evitate dunque le squadre più pericolose come Marsiglia, che pesca il Basilea, e il Leicester che invece affronterà il Rennes. La doppia sfida sarà tra il 10 e il 17 marzo: l'andata in trasferta, in quanto gli uomini di José Mourinho sono teste di serie, mentre il ritorno si giocherà allo stadio Olimpico.