Sorteggio Europa League, ecco le retrocesse dalla Champions che può incontrare la Roma

Sorteggio di Europa League all’orizzonte per la Roma di Fonseca. In attesa dell’ultimo turno ininfluente per i giallorossi, i risultati di Champions hanno delineato il lotto delle terze classificate dei raggruppamenti che saranno retrocesse in Europa League e che finiranno nell’urna dei sedicesimi il prossimo 14 dicembre a Nyon. Le quattro retrocesse peggiori che non figureranno tra le teste di serie e che la Roma potrebbe affrontare nei sedicesimi saranno Krasnodar, Olympiakos, Salisburgo e Dinamo Kiev. Suggestiva potrebbe essere la sfida con l’ex Holebas e l’Olympiacos, oppure insidioso l’ipotetico scontro con il Salisburgo, squadra della famiglia Red Bull guidata dal gioiello ungherese Dominik Szoboszlai. Da tenere sotto controllo anche il Krasnodar e la giovane Dinamo Kiev del maestro Lucescu.

Europa League, ecco tutte le retrocesse dalla Champions

Le squadre retrocesse in Europa League saranno sicuramente tra le inside maggiori nell’urna di Nyon, con i sorteggi dei sedicesimi che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. Le quattro che insieme alla Roma e alle altre prime dei gironi formeranno il gruppo delle teste di serie saranno Manchester United, Club Brugge, Ajax e Shakhtar. I Red Devils di un sempre più in bilico Solskjaer hanno pagato la folle ultima gara contro il Lipsia, decisa da un gol dell’ex giallorosso Kluivert su indecisione di De Gea. I belgi del Club Brugge hanno sfiorato il miracolo con il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio, venendo beffati nel finale da una traversa clamorosa che non ha negato il passaggio del turno ai calciatori di Clement. E’ un Ajax in grande ristrutturazione quello che ha incontrato l’Atalanta nella fase a gironi, con i soliti giovani di grande prospettiva come Traore e con i senatori di esperienza come Tadic. Oltre a queste quattro ci saranno come detto Krasnodar, Olympiacos, Salisburgo e Dinamo Kiev.

Sorteggio dei sedicesimi: quando ci sarà e chi è già qualificato

Il sorteggio per i sedicesimi di Europa League si terrà il prossimo 14 dicembre a Nyon e vedrà sorteggiate in tutto 32 squadre, con 16 teste di serie che giocheranno la prima gara in trasferta per affrontare poi in casa il ritorno. In questa fase non saranno ancora possibili gli incontri tra squadre dello stesso paese. Al momento sono cinque le squadre sicure di aver passato come prime il rispettivo girone: Arsenal, Dinamo Zagabria, Roma, Villareal e Hoffenheim. Altre big, come Milan, Tottenham o Benfica, sono già qualificate e aspettano il prossimo turno della fase a gironi per capire se saranno o meno teste di serie. Ecco la situazione completa:

Teste di serie

Arsenal, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Roma, Villareal

Non teste serie

Stella Rossa

Già qualificate

Slavia Praga, Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester, Braga, Lilla, Milan, Antwerp, Tottenham