Sorteggio Europa League, ecco le possibili avversarie della Roma ai sedicesimi

La Roma è già proiettata al sorteggio dei sedicesimi di Europa League in programma lunedì alle 13 a Nyon. I giallorossi di Paulo Fonseca – nonostante il ko di Sofia – si sono qualificati da primi del girone A, guadagnandosi l’inserimento nell’urna delle teste di serie. Il regolamento prevede infatti che ogni squadra testa di serie venga accoppiata ai sedicesimi con una non testa di serie. Completata la fase a gironi di Champions ed Europa League, la Roma conosce così quasi tutte le possibili avversarie, in attesa dei risultati delle gare delle 21. Nella prima urna sono inserite tutte le prime classificate dei gironi (tra cui i giallorossi) e le migliori quattro delle otto formazioni retrocesse dalla Champions League. Nell’altra urna dentro le seconde classificate dei dodici gruppi di Europa League e le quattro peggiori terze di Champions. Gli unici paletti sono costituiti dall’impossibilità di essere accoppiati con squadre già affrontate nel girone e della stessa federazione, per cui la Roma non potrà essere sorteggiata con Young Boys e Milan.

Sedicesimi Europa League, lunedì il sorteggio della Roma: dal Tottenham al Benfica, le possibili avversarie

A questo punto si riducono a quattordici le possibili avversarie della squadra di Fonseca nel sorteggio dei sedicesimi di finale. Nelle quattro peggiori terze retrocesse dalla Champions League ci sono Krasnodar, Dinamo Kiev, Salisburgo e Olympiacos. A queste non teste di serie si aggiungono le seconde classificate dei gironi di Europa League: Molde, Granada, Benfica, Slavia Praga e Real Sociedad, già certe, mentre Braga, Maccabi Tel-Aviv, Tottenham, Wolfsberger e Stella Rossa sono attualmente seconde e in campo. Tra queste rappresenterebbero senza dubbio un ostacolo da evitare il Tottenham di Kane e Bale, e il Benfica. I giallorossi hanno già tirato un sospiro di sollievo per aver scampato il pericolo di incontrare Manchester United, Ajax e Shakhtar Donetsk, scese dalla Champions League ma teste di serie. In questa urna, insieme alla Roma, ci sarà anche l’altra ‘retrocessa’ Brugge e le prime classificate: Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV e Napoli che hanno già giocato mentre mancano all’appello e sono al momento in testa Leicester, Lille, Villarreal, Anversa, Dinamo Zagabria e Hoffenheim.

TESTE DI SERIE – In attesa delle gare delle 21



ROMA

Arsenal

Bayer Leverkusen

Rangers

PSV

Napoli

Leicester (in corso)

Lille (in corso)

Villarreal (in corso)

Anversa (in corso)

Dinamo Zagabria (in corso)

Hoffenheim (in corso)

Manchester United (dalla Champions)

Shakhtar Donetsk (dalla Champions)

Brugge (dalla Champions)

Ajax (dalla Champions)

NON TESTE DI SERIE (in grassetto le squadre che NON possono essere sorteggiate con la Roma) – In attesa delle gare delle 21

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga (in corso)

Milan (in corso)

Maccabi Tel-Aviv (in corso)

Tottenham (in corso)

Wolfsberger (in corso)

Stella Rossa (in corso)

Krasnodar (dalla Champions)

Dinamo Kiev (dalla Champions)

Salisburgo (dalla Champions)

Olympiacos (dalla Champions)