Sorteggio Europa League, dove vederlo in tv e streaming. Roma in prima fascia

Tutto pronto per il ritorno dell’Europa League nella stagione della Roma. Venerdì alle 13 da Nyon ci sarà infatti il sorteggio per la fase a gironi, primo atto del lungo percorso che regalerà alle pretendenti il sogno della finale di Danzica, in programma il 26 maggio 2021. Domani invece i playoff che chiuderanno definitivamente il lotto delle 64 partecipanti al tabellone principale e che vedranno impegnati club prestigiosi come Milan, Tottenham, PSV, Galatasaray e Sporting Lisbona. Complice l’ottimo coefficiente UEFA, la Roma partirà in prima fascia, addirittura come seconda testa di serie assoluta dietro soltanto all’Arsenal e davanti al Napoli, l’altra italiana impegnata in Europa League.

Ecco la composizione completa delle fasce in attesa dei playoff di domani:

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Roma (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

CSKA Mosca (Russia)

PRIMA O SECONDA FASCIA

Braga (Portogallo)

Gent (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

SECONDA O TERZA FASCIA

Real Sociedad (Spagna)

AZ (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

SECONDA TERZA O QUARTA FASCIA

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

TERZA O QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Anversa (Belgio)

QUARTA FASCIA

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberger (Austria)

Omonia (Cipro)

Europa League, quando vedere il sorteggio in tv e streaming

Il via al sorteggio ci sarà alle ore 13.oo di venerdì 2 ottobre e forzaRoma.info vi terrà aggiornati costantemente sullo svolgersi della composizione dei gironi tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi il live testuale dell’evento sul sito. Sarà possibile inoltre vedere il sorteggio sui canali Sky, nello specifico sul 200 di Sky Sport 24 (canale 481 del DTT) e sul 203 di Sky Sport Football, con il collegamento che partirà dallo studio circa quindici minuti del via. Il sorteggio sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook oppure scaricando l’app. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre l’opportunità di guardare i canali sportivi di Sky. In alternativa ci sarà la possibilità di seguire il sorteggio sul sito ufficiale dell’UEFA (www.uefa.com).