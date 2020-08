Sorriso Pedro, già in campo a inizio ottobre

Non è ancora ufficialmente un giocatore della Roma, ma il club giallorosso e lo staff medico stanno già lavorando per rimettere Pedro in campo il prima possibile. Lo spagnolo è il colpo d’esperienza che può alzare il livello dell’attacco di Fonseca. La buona notizia è che il portoghese potrà averlo a disposizione i primi giorni di ottobre, riporta La Gazzetta dello Sport. Il controllo alla spalla ha evidenziato che l’operazione fatta dopo l’infortunio ha interessato la zona acromion-clavicolare, e non la lussazione. Questo permetterà di accorciare i tempi di recupero. Sul tabellino di marcia adesso è prevista fisioterapia per circa 10 giorni e poi le visite mediche ufficiali che daranno il via libera al tesseramento.