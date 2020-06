Sorpresa Roma, Ibañez dal 1′: non partiva titolare dal 2018

La scelta più sorprendente di Paulo Fonseca è l’impiego dell’esordiente Roger Ibañez nella formazione titolare che affronterà tra poco la Sampdoria. Il difensore brasiliano, acquistato a gennaio dall’Atalanta, con cui aveva disputato solo due spezzoni di gara, non partiva titolare dall’8 novembre 2018: la partita in questione era quella tra Atletico Paranaense e Fluminense (l’ex squadra di Ibañez), semifinale di Copa Sudamericana. Contando anche le nazionali, invece, l’ultima dal 1′ dell’ex bergamasco è stata la gara tra Brasile Under 23 e Argentina dello scorso 17 novembre.

Tra i titolari c’è pure Javier Pastore, “desaparecido” da novembre se si escludono i tre minuti giocati nel derby di gennaio. Solo panchina, invece, per l’altro infortunato di lungo corso Davide Zappacosta, ormai recuperato.