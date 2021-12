Soriano: “Dobbiamo alzare i ritmi perché la Roma può metterci in difficoltà”

Le parole del centrocampista: "Dobbiamo fare il 2-0 perché con queste squadre la partita è sempre aperta"

Un bel Bologna cosa non dovete fare? Non perdere palle facili perché hanno giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà. Dobbiamo alzare i ritmi, creare occasioni e fare bel gioco. Dobbiamo fare il 2-0 perché con queste squadre la partita è sempre aperta.