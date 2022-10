“Sopra il cielo di Roma” Pellegrini scarica la tensione per il Napoli

Lorenzo Pellegrini prova a scaricare la tensione per Roma-Napoli, sopra i tetti della capitale. Il capitano giallorosso, complice il clima primaverile di queste sere, si è concesso una romantica cena con la moglie Veronica, nell’esclusivo ristorante panoramico Imago, al sesto piano del lussuoso hotel Hassler, situato in cima a Piazza di Spagna. Sul tavolo i piatti dello chef stellato, Andrea Antonini, romano e stranoto nel raffinato ambiente gastronomico, davanti la vista mozzafiato regalata dal cuore di Roma. Pellegrini ha ammirato le luci di Trinità dei Monti, la cupola di San Pietro, l’Altare della Patria, immortalando con foto e video la meraviglia di un panorama che non ha eguali. Veronica, la moglie del capitano giallorosso, ha pubblicato su Instagram alcuni fotogrammi della serata, scegliendo le note della canzone di Aiello, “Il cielo di Roma”, colpita da un passaggio in particolare del brano da dedicare a marito. “Sopra il cielo di Roma a fissare la notte, a toccare le stelle con te”. Le stesse stelle che Lorenzo spera di toccare domenica sera, non sui tetti di Roma, ma allo stadio Olimpico, contro quel Napoli al quale non ha ancora mai segnato. Sono intanto le bellezze romane a regalargli la giusta concentrazione e serenità per preparare la difficile partita di domenica sera.