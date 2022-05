“Sono José Mourinho”, la frase dello Special One che spopola su TikTok

Ogni parola o gesto del tecnico portoghese rischia di diventare una tendenza sui social

Mourinho viene spesso definito un genio della comunicazione e quest'anno anche a Roma si è capito il motivo. Ogni minimo gesto dello Special One può diventare una tendenza. "Sono José Mourinho" è la frase che il tecnico portoghese dice durante lo spot dell'album delle figurine di Euro2024 ed è diventato dal nulla il nuovo trend di TikTok. Viene utilizzato dai ragazzi sui social quando con una mossa si riesce a raggiungere un obiettivo come far perdere tempo alla professoressa negli ultimi minuti di lezione o vincere una partita alla PlayStation.