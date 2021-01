SONDAGGIO – Nonostante i trascorsi, riprenderesti Spalletti sulla panchina della Roma?

Luciano Spalletti, sì o no? I tifosi si dividono sull’eventuale ritorno del tecnico toscano sulla panchina della Roma, in particolare dopo i trascorsi con Francesco Totti, e in generale con la piazza, nel corso della sua seconda avventura nella capitale. Per l’allenatore, ancora sotto contratto con l’Inter, si tratterebbe infatti del terzo atto in giallorosso. Nel primo riuscì a ottenere due Coppe Italia e una Supercoppa nazionale, tutte conquistate contro l’Inter. Nel secondo nessun trofeo ma un importante record di punti: gli 87 della stagione 2016-17 rappresentano il massimo fatto dalla Roma in tutta la sua storia.

