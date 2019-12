SONDAGGIO – La Roma farebbe bene a cedere Florenzi a gennaio?

Quella contro la Spal potrebbe essere stata l’ultima partita di Alessandro Florenzi con la maglia della Roma all’Olimpico. Il capitano ha firmato l’assist per il gol del 3-1 di Mkhitaryan ed è stato abbracciato da tutti i compagni, prima di lasciarsi andare all’emozione non nascondendo gli occhi lucidi. A fine partita è arrivata la “carezza” di Zaniolo e le parole di Pellegrini (“Non so se sarà qui o da un’altra parte, ma si merita il meglio”). I tifosi sui social sono divisi tra chi non avrebbe problemi a dirgli addio a gennaio – su di lui c’è la Fiorentina – e chi invece spera di non perdere un altro capitano romano e romanista dopo Totti e De Rossi.

