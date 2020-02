La Roma è in piena crisi. Contro l’Atalanta è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato (sesta in otto partite nel 2020), dopo quelle con Sassuolo e Bologna. La Champions adesso è lontana sei punti e sembra quasi irraggiungibile. Cosa fare per rialzarsi? Tre opzioni: un cambio modulo, l’esonero di Fonseca, oppure non c’è soluzione?

Caricamento sondaggio...